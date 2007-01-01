Обнинск
Спорт

Калужские всадницы выиграли медали в Москве

Дмитрий Ивьев
11.03, 15:24
1 418
В столице завершился Кубок страны по спорту лиц с ПОДа в дисциплине конного спорта, выездка. Наш регион представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест», рассказали 11 марта в Минспорта.

Наталья Жаворонкова (5 уровень) стала победительницей в командных этапах теста А и В, а также в произвольной программе КЮР (фристайл).

Екатерина Малахова (3 уровень) выиграла в рамках командных этапов теста А и В. В произвольной программе КЮР (фристайл) спортсменка заняла 5 место.

«Серебро» и «бронза» во всех трех программах у Анастасии Марченко, выступающая на двух лошадях (5 уровень).

В общекомандном зачете Калужская область заняла 2 место.

