Калужские всадницы выиграли медали в Москве
В столице завершился Кубок страны по спорту лиц с ПОДа в дисциплине конного спорта, выездка. Наш регион представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест», рассказали 11 марта в Минспорта.
Наталья Жаворонкова (5 уровень) стала победительницей в командных этапах теста А и В, а также в произвольной программе КЮР (фристайл).
Екатерина Малахова (3 уровень) выиграла в рамках командных этапов теста А и В. В произвольной программе КЮР (фристайл) спортсменка заняла 5 место.
«Серебро» и «бронза» во всех трех программах у Анастасии Марченко, выступающая на двух лошадях (5 уровень).
В общекомандном зачете Калужская область заняла 2 место.
