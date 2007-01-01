На конкурс «Ты в игре» поступило уже 500 заявок

За первый месяц приёма работ на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» организаторы получили больше пятисот заявок со всей России. Конкурс проходит уже в шестой раз — его цель находить и поддерживать идеи, которые помогают людям чаще заниматься спортом.

Самыми популярными направлениями стали проекты для детей, инклюзивный спорт и помощь новичкам. Чаще всего участники предлагают развивать футбол, бег и единоборства, но есть и необычные идеи: йога, дартс, автоспорт, скейтбординг. Ежедневно новые заявки приходят во все восемь номинаций, включая специальные — про спортивный туризм, корпоративный спорт и медиа.

Один из интересных проектов — платформа «ОСпорт» для так называемого фиджитал-спорта. Это направление сочетает классическую физическую активность с цифровыми технологиями. В России его активно развивают, чтобы заинтересовать молодёжь здоровым образом жизни. В 2023 году фиджитал даже официально включили в реестр видов спорта.

«ОСпорт» начинался как студенческий стартап, а теперь работает в нескольких странах. В основе платформы — бот с компьютерным зрением: он анализирует видео с упражнениями, считает повторения и оценивает технику. Такой «цифровой судья» не устаёт и не ошибается, поэтому подходит и для студенческих челленджей, и для корпоративных соревнований, и даже для сдачи норм ГТО.

Для авторов проектов уже стартовала образовательная программа — пятинедельный марафон «Зона Роста». Он помогает доработать заявку, лучше презентовать идею и подготовиться к следующим этапам конкурса.

В этом году конкурс проходит в пяти основных номинациях: «Точка старта» для новых проектов, «Масштаб» для тех, кто уже растёт, «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности» для инклюзивных решений. Ещё три номинации предлагают партнёры: про корпоративный спорт, туризм и медиа.

Победители в основных категориях получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при — миллион. Для партнёрских номинаций подготовлены специальные призы.

Подать заявку можно до 31 марта 2026 года на сайте тывигре.рф.

За пять сезонов конкурса организаторы получили уже больше 21 тысячи заявок. «Ты в игре» проводит автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России.