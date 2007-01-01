Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужский горнолыжник выиграл медали на этапах Кубка России
Спорт

Калужский горнолыжник выиграл медали на этапах Кубка России

Дмитрий Ивьев
11.03, 08:53
0 109
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Южно-Сахалинске прошли этапы Кубка страны по горнолыжному спорту. Более сотни лучших спортсменов России состязались за медали турнира, рассказали 11 марта в Минспорта Калужской области.

«Серебро» 7 этапа в дисциплине слалом-гигант завоевал Александр Андриенко, продемонстрировав результат 2:24.12.

Также представитель спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» завоевал серебряную медаль в слаломе в рамках 8 этапа Кубка России с временем 1:44.20.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpVZUtqenJUM29PRERscXBqVUhiMUE9PSIsInZhbHVlIjoiWmlOV0NQdHdBWFpJdFdvUVFpNXlSN3ExOFJuMS9IQVhxUE55YlArV20rUzJnUTI0b21RZDZMU2o5elFkMzY0WWlkRkpPRVY2NnlkVm5pSXNvWVdPSjNPR1hNWDJ5eTdkWWRuT2ZOaVBKV1hNMzhlVitTR2Q5ZWhodUxvSlJrdVJnNHZiaVZCMmFEV1FUUGVHOXU1cVp6TkU2Tm1QSzkxajRyV2l5V21tSFNDdjBZOTBUZjgxbFlnUUxlY0xaZHRsd1p4SmVsOFBld0ptbm1NRS9ZVHU0bmNqYWdqUzNYUjdZck8vMWU4NUVFREsxTTZvOGF3MUtUREVFSzRFcmVmT094NDBnWGRiN0V3TzZHNVYrSjNzSHViSUpkVXNmRTZNS2wrNnpFdTZaUGh3RU83Q0xWc1FaVE9idmhoazhYcnlUSElBUUpWd0Y5aHRzaHZpZkgySkZlSzhjbGJFcjVGdFRtSmFsTkJoeFpIMTlXVEc5S1BMRFhZSXNIbmRXaVM0MVgvRytXWUd0T3h2Uk9WbHI5L3oyOVRIZm85ekhGbzFxZnNBOHA4QjhYWTZvZm1TbXpsZHM1TFkvcDIveC8xMCIsIm1hYyI6IjExMDhlNmZkMGNhYmIyYmVmYzc5OGVjNGUxNDg1OTVmOTYxYTVmZGZjMDA1ZTc2MTQ3N2NkZGJmOWM4NTk2MGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilg3VXprdy9hNjd1dXh3cXlxRXFvR0E9PSIsInZhbHVlIjoiWndIcTJoN21TOXY0c0owMzRvQ3U0V0ozckg0RCs4YnJkaG5JdXpUWlJXR2VxNDU4MEtmQnFSZ3phdlpRZHU3YUdnR1AzSlhFcXAvQ0ViL2pXUXE2UEdic0NpRjBRaTJMU0V1TGdxbmowdUdIZEpUZnhKcXZKaWtWWXpSU0kzcHcrakR1b2dyUTBtblhRVmEvZTQ5bjFmdm1sNVUxQk83ekswUHp4K0x0eEQ2cnRiMWNIWUlRRXZJOFQ0SFhqMFNMemFTNHFib005d2FnK1VHdGhXVldLQzRwL2dGMWhIRFRKUWxCMHpqd1lTYndwbTllbG1yYzlVdlp5MTBOVEk2NU9NNVVhclc4T1JVY1QveGx1eUlCU2tReVc4WUdyZWk3VXZrZithOXM4UGVEZlBLWEQ2WjI3azc1WDZ5RXlTSVZJdjg1K2daL094aE50YXdrVXVCRGlNeUFZblIzemc5Skw4TGd2cThsMWU4UW1YT1V6SnBXc3lOYXgrdFRldE55VW5EcmEya2JoVVJKZEdUR2hMK0R2OUUyaUlaVEVFK1ZxK3hDbHpobHFYVnlzN0ZBbTA4anNxODdBZWtRYXlPWGFMTVNmaFkrNmZaUytyWWpPektibm1WL1FVSk5Cc28rOE04MDJEdVhrcXpiUVJmMm1OVU9OU0tWWis4TUdkMDVCc09OZjBwZHdhS09XN0E5VFE3cW83N3FFNFdUUDhFWnl0NXFlV2FYUDJ2MDRUU25HRXg3RVJjM2w4eXFsVFBWcWVtbEVoYW9MeEVjVytMcFZaL2h1QWVqNzZCTlRzMmtXOTFZR2dCNmxpYVc1NURUNjFoWkNIUFNCSENWb2lqZyIsIm1hYyI6IjYyYWRhMTI2YzBhNWQ1YTFhY2MyYzBiMjliNWU5MzE2N2U2OThjZDEzZmZkOTFiZjkzZjhhMGU1MTJjY2I5MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+