Калужский горнолыжник выиграл медали на этапах Кубка России
В Южно-Сахалинске прошли этапы Кубка страны по горнолыжному спорту. Более сотни лучших спортсменов России состязались за медали турнира, рассказали 11 марта в Минспорта Калужской области.
«Серебро» 7 этапа в дисциплине слалом-гигант завоевал Александр Андриенко, продемонстрировав результат 2:24.12.
Также представитель спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» завоевал серебряную медаль в слаломе в рамках 8 этапа Кубка России с временем 1:44.20.
