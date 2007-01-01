Калужане вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди глухих спортсменов
Турнир приближается к концу во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.
Калужская команда смога выйти в полуфинал турнира, где встретится с коллективом из Новосибирской области.
Игры пройдут в универсальном зале Дворца спорта «Центральный» Начало 11 марта в 15:00, сообщили в министерстве спорта региона.
Финал, а также матч за третье место пройдут 12 марта.
