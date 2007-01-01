Обнинск
Калужане вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди глухих спортсменов
Спорт

Калужане вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди глухих спортсменов

Дмитрий Ивьев
10.03, 13:40
0 240
Турнир приближается к концу во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

Калужская команда смога выйти в полуфинал турнира, где встретится с коллективом из Новосибирской области.

Игры пройдут в универсальном зале Дворца спорта «Центральный» Начало 11 марта в 15:00, сообщили в министерстве спорта региона.

Финал, а также матч за третье место пройдут 12 марта.

