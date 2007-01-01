Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужская дзюдоистка выиграла первенство страны
Спорт

Калужская дзюдоистка выиграла первенство страны

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:07
0 76
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Ханты-Мансийске прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

775 спортсменов из 72 субъектов страны состязались за места на пьедестале, сообщили 10 марта в Минспорта региона.

Первое место завоевала Полина Никишина. Представительница спортивной школы олимпийского резерва стала сильнейшей в весовой категории свыше 70 кг.

Ее напарница Владислава Керимова среди участниц до 63 кг заняла пятое место.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InV2bitqY0xiTkwrcUpoSjdKLzJJSnc9PSIsInZhbHVlIjoiaEF0ajkzNGl5MDlmc0x4UmExdWRMWDE0Y3lpWnRuQ3Q0YXRWUlVMNDJXRGl5dzBza0xzUDIrUncreGVGWXlZdGNLMzNXQ3RMckIxejc5cGE1K0w0RmZOSXB4QzFTVlRKZTVORTYvMEhWcCs1Wlc0ZEJCWU1ZTjJVZTVzR1oxTCsvei93TFQ0ZWt0bXNIL0RjbWtHVWJLUFZxUkZmdkd5YXN0QllpSWR5VkorSWxpYlVkVUZkVXFqR2xKeFYyYmdZZ05xMjYxeDBoa3BsR0tuWmg0VVFZOUxTTTZCalZRU044TDlqaW1kZ3R5cktDUzJaaml2SHRkMlVobjBVblRIS0xHbExnV0JGZ2VlLzFrYkFUSXdEeEUzdWdWUTUvY1lJcW9kalpoZDN6cmk2Y1NPL1o4T0REbUVjSlFyRS9RS2lScFJqdFE0cGttcjZNMmxJcktQdzJick9mTU5iUXpaRmNMZUhWZ1ljOTcyTHhueUpna3pvTkRqQk5LL3Y2MURJOWFGNE1rNy9nQms2a2VBN2VYWnhPcHpzTngwUlRJYmlGME5WeUNLSWZmSjRmUWE2N05nbklxMzVTSkZTNVFLQSIsIm1hYyI6IjZjZGY5ODczNjYwZjFjZWQ2MTUyNjUxZDdlZWZmM2U4NmJiZDdiMzI5OWY3NzM3NWY2NGI4YmM5ZGIyZWE1NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQya1Ftakx2UzZyNk5XM1JGREs5Zmc9PSIsInZhbHVlIjoiNHN5MDkzYnpEUHFNa0pKaUkwNXdWRHhJV0VDU0psRS9SelJ3VGpiNEZMVDdjM2t0YnFuUXNsdEtCU1hCcE1HSGdFR3Byam41Ty9IRVRYeFVqd2NqMjNrNTZiQ3VZemVBMm0wV1BaK0w4emJ6QjRNdnkrbXFwYm9VSkpHanNtZzdwdUJ4eU9tRWJSUWx4bllkWkxTK2pKcEpvcnBKMktiQ1V2eitEWHFRbXJEYzFsbEVGTlRDd2hnU2VXVlg5ZGpESnptV3J4N3dUbWFsUmxiTmVyZ1lBeWtkRExmT29pN0hvZzdobHEvVzQ2bVJMM1k3QVJJKzBBdVhLU3NDMkNFTHBXSGJldmd1WDBlZWxINFlHVk01NjZJV1N0Ym80bnR3ZG5HOS8xcmJLRmZQdG1qeUQrTzVpMHJkcDY5UkdYTkdwTkFyN3NFQmduek9OMWFYZ1dHcFM4anRRUk94NHJTUDRtTzd5aG4xR09YclZ6T0lEcis0QjZObnltZTRwUmlyQWtPRDBqaTVTTjd0YTFUZVVMVVgvWWczZ1ovdWcyeDE3SWF6U1lwR2QybWgyQUtPeGgweWg4VmE0a0N0L1BlS0I0SFFVei9iZHcvc08rWGtjc1JlY2Jrb3JnUUNHQjFDeXcwUDZKVFV6enNqWXZXekUrc3d6Y05GcFh0YWRjemZ0NnpFYk1ZL0Y5VFdCVEJwak5TYjdUR25jMnNOS1lrejFSb1hMeFloUjJMOUt1TnlEdDRGbGFkUm1WcDRQdWN6OUdzWDBWUXZ4WDkyM0FvVElSVjZUVWsyQlBYV3kyUWZZTEtqUVVicUtkOG9qR1NORFhFRUlERTFUSlFqTGF6RiIsIm1hYyI6ImY1Y2ZlMmRiOWQ5MjJmMGU3YmI5ZTljZjI3NmE3OTY2ZjZiMmNkMzYwZGY2ZmViNjY4Y2JhNTJjOWI5MjJjMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+