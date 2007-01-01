Калужская дзюдоистка выиграла первенство страны
В Ханты-Мансийске прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
775 спортсменов из 72 субъектов страны состязались за места на пьедестале, сообщили 10 марта в Минспорта региона.
Первое место завоевала Полина Никишина. Представительница спортивной школы олимпийского резерва стала сильнейшей в весовой категории свыше 70 кг.
Ее напарница Владислава Керимова среди участниц до 63 кг заняла пятое место.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь