ХК «Калуга» взял реванш у «Полёта» из Рыбинска на льду Дворца спорта «Центральный»
Молодежная хоккейная команда «Калуга» в понедельник, 9 марта, обыграла рыбинский «Полет» со счетом 5:2.
Интересно, что старт матча остался за гостями — они открыли счет, а затем забили вторую шайбу в ворота «Калуги».
Но подопечные тренерского штаба сумели переломить ход игры и забросили пять безответных шайб.
Команда реабилитировалась перед болельщиками за предыдущее поражение (1:4).
Уже 18 и 19 марта калужан ждут важнейшие домашние матчи против «Факела Ямал» и «Гранита».
