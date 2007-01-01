ХК «Калуга» взял реванш у «Полёта» из Рыбинска на льду Дворца спорта «Центральный»

Молодежная хоккейная команда «Калуга» в понедельник, 9 марта, обыграла рыбинский «Полет» со счетом 5:2.

Интересно, что старт матча остался за гостями — они открыли счет, а затем забили вторую шайбу в ворота «Калуги».

Но подопечные тренерского штаба сумели переломить ход игры и забросили пять безответных шайб.

Команда реабилитировалась перед болельщиками за предыдущее поражение (1:4).

Уже 18 и 19 марта калужан ждут важнейшие домашние матчи против «Факела Ямал» и «Гранита».