Российская сборная участвовала в церемонии открытия Паралимпиады в форме, сшитой в Калуге

Соревнования открылись в итальянской Вероне в пятницу, 6 марта.

- На этих Играх наши спортсмены впервые за много лет используют национальную символику. Государственный флаг, гимн РФ и форму сборной России, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Ее изготовили для спортсменов в нашем регионе.

Ранее фабрика из Калуги шила форму для олимпийской сборной.

- Желаю нашим спортсменам успешного выступления и ярких побед на Играх. Будем болеть за ребят, - заявил Шапша.