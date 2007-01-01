Хоккейная «Калуга» выиграла второй матч у гостей из Череповца

Вечером в пятницу, 6 марта, наша команда одержала очередную победу в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

На льду дворца спорта «Центральный» наша команда победила «Металлург ВО» со счетом 8:3. Накануне калужане обыграли этого же соперника по буллитам – 3:2.

- Отличное завершение насыщенной трудовой недели, - прокомментировал результат губернатор Калужской области Владислав Шапша, который присутствовал на трибуне.

Калужане укрепили позицию в тройке лидеров. 9 и 10 марта «Калуга» сыграет с «Полетом» из Рыбинска.