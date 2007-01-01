Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Хоккейная «Калуга» выиграла второй матч у гостей из Череповца
Спорт

Хоккейная «Калуга» выиграла второй матч у гостей из Череповца

Дмитрий Ивьев
06.03, 21:27
0 135
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в пятницу, 6 марта, наша команда одержала очередную победу в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

На льду дворца спорта «Центральный» наша команда победила «Металлург ВО» со счетом 8:3. Накануне калужане обыграли этого же соперника по буллитам – 3:2.

- Отличное завершение насыщенной трудовой недели, - прокомментировал результат губернатор Калужской области Владислав Шапша, который присутствовал на трибуне.

Калужане укрепили позицию в тройке лидеров. 9 и 10 марта «Калуга» сыграет с «Полетом» из Рыбинска.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlReGRUNk9ta3VzYWNTSm5OM2NBM0E9PSIsInZhbHVlIjoiSitJcnJxRiszRTkrKzB4VDRMWE1iVEVSWmhLVXo3WXh0aDhZNGw2Wk52b3dGL3dLMnZzelNvWE1aVG9oYXBqeEVrNUxnY203L0dXM0NwWWxGZ0J6SkQ4blgyS3NCaHcwMng0QTVTOGtUNUExbGVtZWYzcmVzSFovWUJFWmVQOEZqQTBNVWxzRFRJQW92eng1OUtXbjBLek5lODZnSFlWVEFqSGlldlNOa25LdHJFOS9Vdm1GdkY1cWpsU1FpakZ6ZGNhM0dKREFMMUxiOENtdi9zdnRQcFgzeDRHcm5ldFp6UzZOREtXRG1ndWNKdXpsNzZJY3B2OFo0dzJTaWhQWUVWZ0s3R2p3dUZiTEtzTUhZUDVVeUVRWWpJZy94MUUrWW1PeGZUQy94SlVuekhUbEhsa2FjVzljUHBQa29LS2YvZ1JPSkJHWC9vZjQrdnNuek53WmtpM0lCcVM3N0lXb3Y1RnV5VHJNSEJQN3lmN00xbHhHTmlta1Q3Tm1ReWtvb3VUYmZPNjVyRXZBemIzOFJFd1dxb2o2NnpENDh1eDVxSWZ2dVNMOTFFbjRoQjFuL0k2dVJkWEcwMnJYZ3diMCIsIm1hYyI6IjRjZDkwODM0ZTlhZTYzODBiYTIyZTcxMGRiY2JmZjQzNjRlN2EwZjk4ZmRjZDY4OWY5ODBiNWQyYjdlNTc5OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFWcTlNeGRuOXR6SmtJMjl3em1Mb1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUFwQ3NuTmhtWm1xZTNyRnlKRERFbnUwQVlKTmtjQ1ROeHpSd1pkYjhqUGxkdkJLSzhPaW1ncjYybjJlbDZyRTY5UGhXeUZUS0tDL3lyTzJ2QldxOEVVUmkrMlVLdEdWRmlNUEhvekhMbkowdUlxbExNTjB3bVZDWHhaa1R4VlA2YzVGdXEyQnlvVkFvWFNDVUlUOTV2VndiYnFmeTRsQ3pDZXhDaFVwSzdJY2x2NmUwUEQ2QXNWQUpzSHNFZ1c0cG9OWXpJMC9HOXdWUEVocU9QWVExd1Zoei9CSkZKQ3Yyb3lUM2JGOHY3STYrWUlka1BVS2FtcUFpaE9DYmo0ZTYwWmd6NXRld0NpVUtaYWZObWQrVjRadXVFWnYxSGJ2MjQ0ekNNUVVweXpJUmJqWUt2M0VuRTRwWUJBYTRrR01qbytQM1MyOXN2dUM0aVBIL2szOEhScFFTeTV5eGZYbmR6cHdkdXZndlNibTJYMGRZOE1iT0ViUFVKZlpKM0Y1K0pkanA5Y0FoZGljTXdyQUlTMUphUTZ6QUxVUGY1M1QxRURvWXhSWmZieTNPMndzKzV3amcza0NaaG90ZTFFRDJGdEdHcmUxbkgra0ttUjNNd0VxaUx4M1FPZEZHUkJYaXRlOHM0bnYwTFpDRGpKV1BOWVF2Vkg4V0V0R1lISFM4cWJLRHNDd0tFank0V1hQNmE2Mm4xaVF3cXhVU3QvbXJRaFk2THlwcHBDN1d5WVF5UkJUUTM3eUpELzBIQWVVWERvaFIrTXdNTk9mczR3b2hGcXNoRUdxQm1RdkpWMnRJa3dFc3BiSklsM1ZWeW9memhiRVlPSmNXTTU1cEZmbyIsIm1hYyI6IjIyMzZjY2I5NzFjOTJhMGIzNzE5OGVhMzVjYzYxYjk3YjI1MGNjNzBiNTY0OGEzMTY1OTIzODU4ZmM4NjlhMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+