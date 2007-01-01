Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Выборг принимал всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики» памяти заслуженного тренера России А.В. Факеева, где состязались более 550 спортсменов из 27 субъектов страны.
Наш регион представляли воспитанники спортклуба Равшана Ахмедова (Калуга) и клуба спортивных единоборств «Чёрный Тигр» (Обнинск, Балабаново), рассказали в Минспорта.
Виктория Кажанова и Анжелика Антипова стали победителями соревнований в своих категориях. Серебряной медалью отличился Энтони Агитян. Обладателем бронзовых медалей стали Владислав Кажанов, Вероника Саркисова и Диана Чистякова.
Тренируют спортсменов Нарек Мосесян и Дмитрий Жуков.
