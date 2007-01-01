Обнинск
Калужские каратисты выиграли три медали на всероссийских соревнованиях
Калужские каратисты выиграли три медали на всероссийских соревнованиях

05.03, 09:40
В селе Покровское Московской области прошли всероссийские соревнования «Мемориал мастера спорта СССР Артура Аветисяна» по всестилевому каратэ, где более 2000 участников из 41 субъекта страны состязались за места на пьедестале.

«Серебро» в дисциплине ОК-ката-годзю рю завоевал Иван Терентьев, выступая за МУП «Олимп-спорт» (Малоярославец).

Бронзовой медалью отличился Данила Потапов, который выступал в этой же дисциплине.

Также третье место покорилось Анастасии Евенок. Представительница спортшколы олимпийского резерва «Вымпел» выступала в ОК-ката-вадо рю, рассказали 5 марта в Минспорта.

область
