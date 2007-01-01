Калужские каратисты выиграли три медали на всероссийских соревнованиях
В селе Покровское Московской области прошли всероссийские соревнования «Мемориал мастера спорта СССР Артура Аветисяна» по всестилевому каратэ, где более 2000 участников из 41 субъекта страны состязались за места на пьедестале.
«Серебро» в дисциплине ОК-ката-годзю рю завоевал Иван Терентьев, выступая за МУП «Олимп-спорт» (Малоярославец).
Бронзовой медалью отличился Данила Потапов, который выступал в этой же дисциплине.
Также третье место покорилось Анастасии Евенок. Представительница спортшколы олимпийского резерва «Вымпел» выступала в ОК-ката-вадо рю, рассказали 5 марта в Минспорта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь