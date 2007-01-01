Калужский единоборец выиграл чемпионат ЦФО
В Липецке состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).
Победу одержал Никита Кузнецов.
Спортсмен «Академии Единоборств» (Обнинск) стал лучшим среди 12 спортсменов в весовой категории 77,1кг, что позволило ему завоевать право представлять Калужскую область на чемпионате России в этом году в Сочи, сообщили 4 марта в Минспорта.
