Спорт

Калужский единоборец выиграл чемпионат ЦФО

Дмитрий Ивьев
04.03, 11:36
0 268
В Липецке состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).

Победу одержал Никита Кузнецов.

Спортсмен «Академии Единоборств» (Обнинск) стал лучшим среди 12 спортсменов в весовой категории 77,1кг, что позволило ему завоевать право представлять Калужскую область на чемпионате России в этом году в Сочи, сообщили 4 марта в Минспорта.

