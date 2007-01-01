Калужские самбистки выиграли медали на первенстве ЦФО

В Можайске прошло первенство Центрального Федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14-15 лет. Порядка 450 спортсменов из 15 субъектов боролись за медали турнира, рассказали 4 марта в Минспорта.

Победу в категории до 47 кг одержала Софья Белякова, представляющая спортивную школу по борьбе.

«Серебром» отличилась Людмила Паукова из спортшколы олимпийского резерва «Юность» в весовой категории до 59 кг.

Бронзовыми медалями отметились воспитанницы спортивной школы «Луч»: Анжелика Гаченко среди спортсменок до 47 кг и Мария Кылосова в категории до 44 кг.