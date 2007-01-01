Обнинск
-1...0 °С
Спорт

Хоккеисты «Калуги» сыграют с соседом по турнирной таблице

Дмитрий Ивьев
04.03, 11:50
0 240
Читайте KP40.RU:
5 и 6 марта Молодежный хоккейный клуб «Калуга» проведет встречи в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

На домашней арене Дворца спорта «Центральный» новым соперником станет «Металлург ВО» из Череповца Вологодской области.

У обеих команд по 40 матчей в активе, но калужская команда лидирует с отрывом в 2 очка: 58 против 56. В турнирной таблице Западной конференции «ракеты» расположились на третьей строчке, но череповецкий клуб наступает на пятки, находясь на четвертом месте.

Встречи будут начинаться в 19:00.

