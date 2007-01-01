Обнинск
В Калуге стартовал чемпионат России по волейболу среди глухих спортсменов

Дмитрий Ивьев
03.03, 17:07
В чемпионате страны участвуют семь мужских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской и Новосибирской областей, ХМАО-Югра и Красноярского края.

Нашу область представляют спортсмены физкультурно-спортивного центра «Лидер» под руководством Александра Кудряшова, рассказали в Минспорта.

Начало матчей во Дворце спорта «Центральный» - с 11:00. Калужская команда проводит игры в 13:00.

