Калужские дзюдоисты выиграли две медали на первенстве ЦФО
Рязань принимала 180 спортсменов из 16 субъектов в рамках первенства Центрального Федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, рассказали 3 марта в Минспорта.
Наш регион представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность».
Победу в весовой категории 100 кг одержал Владимир Досяк.
«Бронзу» завоевала Мария Бирюкова среди спортсменок весом до 63 кг.
