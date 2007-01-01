Обнинск
0...+1 °С
Спорт

Калужские дзюдоисты выиграли две медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
03.03, 09:41
Рязань принимала 180 спортсменов из 16 субъектов в рамках первенства Центрального Федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, рассказали 3 марта в Минспорта.

Наш регион представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Победу в весовой категории 100 кг одержал Владимир Досяк.

«Бронзу» завоевала Мария Бирюкова среди спортсменок весом до 63 кг.

