Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские полиатлонисты отличились на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские полиатлонисты отличились на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
02.03, 15:10
0 295
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге прошло первенство России (18-23 лет) и всероссийские соревнования по полиатлону. Наш регион представляли воспитанники спортшколы «Многоборец» (Калуга, Детчино), Малоярославецкой спортшколы и МКУ СН «Спорт» (Кондрово).

Победами на первенстве страны и всероссийских соревнованиях среди студентов (4-борье с бегом) отметилась Вероника Матвейченко, выступавшая за СШ «Многоборец» и КГУ им. К.Э. Циолковского.

На всероссийских соревнованиях первые места завоевали Александра Корнеева, Анастасия Ляхова, Дарья Кочегарова, Дмитрий Юдин в 4-борье и Арина Мельнкова и Михаил Багиров в 3-борье с бегом. «Серебро» - Егор Немов, Ярослав Тараканов и Диана Пэсат, выступавшие в 3-борье. Третье место - Иван Часовских (4-борье с бегом), Олег Иванов, Яна Пэсат и Татьяна Леонченко (3-борье).

По итогам Калужская область заняла первое место в 4-борье и третье место в 3-борье, сообщили 2 марта в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhYYVN4d2lBMUlMeUZoZzJuU0lrc3c9PSIsInZhbHVlIjoieEZ6RkpSSHB1RmYvRXFHY1hSQ0NxK3pTTVVnYUZkTW82SkxubTZJNEdRakZEMG16QXgwam5iM01keDhhOFN2YUtQejRua3dhVHpIQXBPOEdSNi9CajZNTDJpckY3N2d3OEVQTkxTaW8xSFpoamJFSDhRem9lR2s3RlR6bmYxbGFsMTB4RkJ5dHZVMXB6QkpVS3NxVTdRQ3htYkx5TnU1TXdMNkdsUk5NbHV4ajdxYXlxSk8rSXRUeVI2UHVQWTdhNmJNZ3R1Z1paRWR5cDZpRGxSZXpoYlNqQzVwbjM1VVdJYWljN0VFZlpkRHByTUpOaXFoc1BoNTFuQTg5bnpBT1pkU2trR2J1Tms5dTB4eVFVQkppL2l2b2dQa0hYNXVSNGg4Ym9RV0R0a25nV3NaVDJtalVwRWdVdWhDaGFQaHcwQnJVTkhHeWVQRjhFRWwwc05YZHk5ZkhkeWdMcWJwQWxaUXBJUUR6VlBCdUZUVGVqYWlEUk5PYW00cURqMTBhNWdtRGd3RklwZjFBU2h1TzFTc284KzlGOFYrRFZsZTdKN3NGMTNQNWUvMldmYTFWTnJYVTFua2FzZmhiMTJqRyIsIm1hYyI6ImRlNjJhMzliNWE0ZDc2OTNkZjkzYWI1OWFlZmYxMjM2ZTdhOTBmMjk2ZTI0NThjOWUzNjMwZTFlZDY5OGI0MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJ2eWt1TmlCd0ltNVRoeWx3T3pFVWc9PSIsInZhbHVlIjoiYVErdmtGNnNnWXdyY2krakZSbGhHSzR1VVVaQU1xMk5ncDEzWDkybnpxZ0NtaEVrMjRuK1JZMnFUWi90bi9RMzFEdUhsRWNlZFN2QlZiZUhBR0xHa2wrZkdBQk4wbHpHc0NjUnlvbjk3V1NYdFkzcEZydXk5cFBEVnFhSFpVL00vcnZrcm5HS3hCSS96Njd2ajMweXFvRVMyb0M2SnEzS0hDZ0ZOQkFEbXV3S0Vvc0xRRjNjU0x0RTZiSjBXSU9rbEVlbDVJaThiczNMdHRraURvUDc2c2lUalM0amkxdXlJSjBHNnBMTGM3TDNzeGhndW5YTlI0RW41b010V0xCR292dkwvZ2hNb1FicExvY0xVM3VUckhKdGpDRS9HTEhDTEY5R3Z5SXF0dUM4SXpOclRiS1BPRy8zeWxVNi9Qa091MWtqUzVEVEYrVmhBaGcrWEtXaFBhRm5UY2tSTlFuRFBYLzVYWi9jcFh1QUxsOXdodzVGNmpobll5amhwSjlYRzRleHZKZWZvRDVlbm11b2gzaFlrM1hldlgxYW55L0toeUc3cTdWUnBGUU9GMzE1YXVyMTFjdGRiYy9ORkF5OGYwQllxa1NGbkpVTkZlbTNBOEZyaVVTdkxzdmZiVTVzRHBUeUNpMnlDOTZDQ3FOUzV1RzlxdDRWSzlZSEdiamgzY3lnSWY5UHB1YmVrN2xYRXpJODFqNTZVVzhJTGtuRVc5WGFrbnF2YVVLWnFiaWVJQkNab2dzVitQOEtjbDljcEFqTnlRd0dLdGZUSDN6U3ZodlVTSGJNMWVOb0VsNXJXMVJKWndFTDNhdXJHMFNEcEkvVWYrUGlBWks2UURqWSIsIm1hYyI6IjNjZjNmMGYxMjMwYWZmZDZhMDQyM2RjMWU2MmQ3NjJiYWY4OWRlYjFkOTJjZGY1ZDMxZjdlNmM5ZGE1MGFiMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+