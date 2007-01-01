Калужские полиатлонисты отличились на всероссийских соревнованиях

В Калуге прошло первенство России (18-23 лет) и всероссийские соревнования по полиатлону. Наш регион представляли воспитанники спортшколы «Многоборец» (Калуга, Детчино), Малоярославецкой спортшколы и МКУ СН «Спорт» (Кондрово).

Победами на первенстве страны и всероссийских соревнованиях среди студентов (4-борье с бегом) отметилась Вероника Матвейченко, выступавшая за СШ «Многоборец» и КГУ им. К.Э. Циолковского.

На всероссийских соревнованиях первые места завоевали Александра Корнеева, Анастасия Ляхова, Дарья Кочегарова, Дмитрий Юдин в 4-борье и Арина Мельнкова и Михаил Багиров в 3-борье с бегом. «Серебро» - Егор Немов, Ярослав Тараканов и Диана Пэсат, выступавшие в 3-борье. Третье место - Иван Часовских (4-борье с бегом), Олег Иванов, Яна Пэсат и Татьяна Леонченко (3-борье).

По итогам Калужская область заняла первое место в 4-борье и третье место в 3-борье, сообщили 2 марта в Минспорта.