Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские горнолыжники выиграли медали на всероссийских турнирах
Спорт

Калужские горнолыжники выиграли медали на всероссийских турнирах

Дмитрий Ивьев
02.03, 13:03
0 229
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат, Кубок и первенство (юниоры, юниорки 16-20 лет) России по горнолыжному спорту. Также в Петропавловске-Камчатском недавно стартовали всероссийские соревнования «Вулканы Камчатки». На каждом из турниров наши горнолыжники из спортшколы олимпийского резерва «Орленок» отличились медалью, рассказали 2 марта в Минспорта.

Две серебряные медали завоевал Александр Андриенко: спортсмен выступил в дисциплине супер-гигант на чемпионате и финальном этапе Кубка страны с результатами 1:04.32 и 1:03.08 соответственно.

Победой на первенстве России в этой же дисциплине отметился Дмитрий Чудный, продемонстрировав время спуска 1:04.16.

Еще одной медалью отметился Александр Сперанский, который вошел в тройку лучших турнира «Вулканы Камчатки» в слаломе-гиганте.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpjQkRKeitkNllIVFFmSFV6QXpaUHc9PSIsInZhbHVlIjoiVGJmU0tVMitFMGtWdTBxNXUzR2tGYXhzL0tlZnVxZWpwdGsrNVp4aEJVdlFDMXc4aGd3M0M5VzVITU9uN0c0TVNvK1FJSVhmeDZoMnhwdDI5bjNwVzIvSDJHZGxTTTFUbm5OMVJKZU1XdE1ORE95YVZGYzdzc0RIMlFwc1F4QVpBaEZrUENhU2lwNGROczlSY3pFanExUW5SNGN5dldadW1mL09HamEwRFZlVGpCbzFXUzE3TEF4TXJNVm9DK3YzSnFnS2ZXbGNuSU16WExNSGtnMnU0czBjVUhnL0dmcVoxNXluSWl5VUFtU1VUWWxEWE0vQnRMYTVUYXYyVjBiMmQ0d0ppR0lMMHltRzZSc21uMS9JOHpBOUY5UWovQndZRzcwRmZtV3UxUGVRVE5zNkxYUkFEd3A3Qm5wRkxUbkhxRStxSFBYYjV2T1UzUzdIdWFlaUNCRU1DQmlDWThISEJOUnozaHB5Z25vMnhGUmhBL3FPQSt0aExTK1NYL2pHR20xeWlYTUk0NGs5SHNYMFRUdm5YZlcrMUJ6WHBsUnFiQnF3dHNTTHBMSWEvYzJtWjZ0Z2hmTjhuem1yQjdMZSIsIm1hYyI6IjU0MWQ5NjI0ZjRiMTMyMDViM2QzOWE4ODllNTAzZWJkOWMxMzk0Nzc4YzgxMGM5ZTZjY2E4NGVkMGIyMWQ1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlaL0dldCtNNHhkMGl5aEhkeDQ4bnc9PSIsInZhbHVlIjoic21qaENsVmo2YWFkbnRyU3E3MmxIOFYwaWF1RHlpRFY2VUNXak5ldmllaEwvT3VjSFlZRlFSUkM0WDNKWUw0UElVNmZBYzFIZGtkSnhpVThzMDhGNjVQTlB5eStVaGtIYVpUazBxRTFndldncU5xQmppOHBydlEya0FDWVhteTFGcDJHVDdXbmUvSUVZUWZyT0tPWSttNEFqUUZ5Um5lQWRBUm43c1V4RDZ6TEZTK0pFVGdXNlhDQTI4VlFSbEFxUytUSjFQQzlJTElJL2VXV3Q2d1oxcWxzcjNaY290WlJreTNHT0xJdzBaOFFITHl0V0lINVV5TUFJWHpmZStpVEJDMXFmRmlNbzVsc21EOVNMNGFnRTNMU04wRzZJTlJSSDlQSUpoMEF1MWlsc3VxVWxmZ0VQaEdCZWVNY256TGVRam9BVmNLKzhTZUVLTTNYaitENmE4c3c0cVdzODhUL0w1SUtGeVdLVXBhU3pvNno4b3ROSzFWci9MRVJzLzZiVzYvMEZrZUFDUVpEZ1BMc0hzdlVnN2NBUHRLeHd4L2Z2YXI5Zjhxa1I3T3dtdmdwVTJkQkZWV1pBT1A0NUFoSDZsc0lPeFl5cGNtMzlEWlhld25PVHFLaTBoaStHV0lZbkVpeVdzdEVOUzVpNVdaMVdtN1RrYUlIZldvVXRSWlBsNTh6U09SOVY2dHRGZ0RWVGZsOE5tUUl4N3VDdlBLS2hkR3dVVlRoWmlyVlhjK0NGalN1QjB2M3oyT0VHaUhUak55V3VTTk01N1NsaVNoc2cwYlJzL1d6YmVXbHl1b1NhTVlRVUo5dmJwVUJleEFPbzUzN0hKaWV6VFRVWUVIVCIsIm1hYyI6IjliM2MxM2RiYWY1YmYzZjgxMTgwYTBhM2FjY2RhZWYzYjExY2U0MWI5MmRlMGM5YzBkMTljNWJlMTNiN2FhNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+