Калужские горнолыжники выиграли медали на всероссийских турнирах

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат, Кубок и первенство (юниоры, юниорки 16-20 лет) России по горнолыжному спорту. Также в Петропавловске-Камчатском недавно стартовали всероссийские соревнования «Вулканы Камчатки». На каждом из турниров наши горнолыжники из спортшколы олимпийского резерва «Орленок» отличились медалью, рассказали 2 марта в Минспорта.

Две серебряные медали завоевал Александр Андриенко: спортсмен выступил в дисциплине супер-гигант на чемпионате и финальном этапе Кубка страны с результатами 1:04.32 и 1:03.08 соответственно.

Победой на первенстве России в этой же дисциплине отметился Дмитрий Чудный, продемонстрировав время спуска 1:04.16.

Еще одной медалью отметился Александр Сперанский, который вошел в тройку лучших турнира «Вулканы Камчатки» в слаломе-гиганте.