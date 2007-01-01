В Кондрово начался боксёрский турнир
Соревнования стартовали 27 февраля в местном Доме спорта.
Турнир посвящен памяти Евгения Радунского и участников боевых действий, погибших при выполнении воинского долга, сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.
Выяснять, кто лучшие боксеры, будут 190 спортсменов из Калужской, Тульской, Московской и Смоленской областей.
Судейскую бригаду возглавляет судья международной категории Сергей Бондарь.
