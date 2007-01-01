Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Кондрово начался боксёрский турнир
Спорт

В Кондрово начался боксёрский турнир

Дмитрий Ивьев
27.02, 17:40
0 169
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соревнования стартовали 27 февраля в местном Доме спорта.

Турнир посвящен памяти Евгения Радунского и участников боевых действий, погибших при выполнении воинского долга, сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков.

Выяснять, кто лучшие боксеры, будут 190 спортсменов из Калужской, Тульской, Московской и Смоленской областей.

Судейскую бригаду возглавляет судья международной категории Сергей Бондарь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlluMGRITFNlcFE0MlJML2J3VlJnZlE9PSIsInZhbHVlIjoiYWY4bjBkdW5CWUZLUVdiSXVpQ1VUZkd4TXBQeGpuY3RQMGMzUkRmclllVnFiVURYZTlmOGpqUHhBS3hvRnNQZDRRay9GNnpCaFZON2ZSMXJCUUlkQU5LKzA4djVkUmJNWmJobVFwbGIzUEZwZ0dEckRmK1c5aGx1WG54bGJaYUVHc3ZFUnNyb2s3SCs3dFBrOXBxNlhNek9QWXdDUm4wVk5DZHhEemFERUtybGZYdkhhSm8zTGZaN3lhVFhaeVZhZTZ4MHQwbUxieFFYL2lycS9FejBEUWtYS1h0Z2dCNkVsZjMzN2k0dEEvZjNBQ1VkTDFWbHFKdm4wODFqWHBXYkpkLzJESTBZenlmMzI1WTUzOHpSL3pnWjJ3UFV2MkVBcTRRTCtNbWF6eHhzQ3hNTmVxRHpiaUwzRWNQSm9kRFgwb0FZc0Y3cFpYbkR2TXduK0JxZU9qVjErb0VZc0hWeVNka1c3bDh6WFJ1ckJJeTc1Uld3dW81b0tJVVEwK1VLdDZQRjJLVkRiZjNxT0JIM0RKeXZlcjE2Z2hsdjkweUdiV240RDJIbU9oc1Mwc21WK01GK09RL1VRMkVNSytiNiIsIm1hYyI6ImY3OTFiOWI4ODQwZWM0NTNmMWY4YjM5NWViZjFkMmZiNDg5Yzg1ZjVlYzYzMWY2OWU4M2UyMjA1OTgzMDI4NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilk1ZVVVRnZjc0QvN1h1a3RVRkxHd0E9PSIsInZhbHVlIjoiYXZuNzU1cWNCbnlkbTY4WEVvMHQ5V1lERVJWanBzMndvL2FLSi9rRnBtdGtnTHcrS2NmRzVDUnlWNU9NQ0kvK1VlY2lLeTJOR2tRM1cxM2c2WTUra0lFRGgxSHRWelZCczYzTTNxSWxhbENkN1cyTzNFRVNGY0kxMVhjOUVuUytIRWNkVFpoQU5NWElwUzZOV0xVSEpyeDNPYmU5WDBsQVJzUXk5aVNHcTVwM2VZUXNaWUxoVTE4Zm82TTdaTE53RVQxSitpejJwZ3prN2xsKzdzbXYxQWpWelpSN2RmNWhXMFNRNWtGbDg5WGNCNC93aUF3S1ZvdUl5L1NsdW5OSkpES3A4K09Jb1phelhxc1ZtYTBjOXRCWk9PbnRzZkhPM0krYTROUnhISFF5Y0pvR2tianBGbzg0bUc2bTBkOFBWeXI3cWhQSGdOVzh1UmMxZ3Z2K25ua0FSakVNY0hCN1JhTUdkVis5L0JXang4ZzRibkxJOStDYkFldGJVazliMkRNNmFRMU5sK2hId2R0VmV3WVlEK2VVWXVlbDVXSkhPWWJQQm5JYmhuSmU4THhaUXhVYzlLUzV3SnZEYnFNUVByY3NIdUhEQ2wzbGxJRER3ZEo1VTdwcDVQamk3ZlBHa2kxNWdwa09vOWJISWJTTCtqU2U4MTdMeSs0TGJWeTMrSEw1VXFHbmJQelIxcndSQzhmWlpOcHp2S0NRWnV0b3d6b0RNN1doM0tVb055dlBYc1AxK0VORW83SUYvVm9YeWN2dWwvWEpub3RkS0N2NE9UYStEUGZMNkE5cVJDV2tGUXZ4OXJiTzROWW5aazBBZFBjRS8wVWxZRVJZUGJVMyIsIm1hYyI6IjRjOGUzZjU0NmJkNDE1YTIzZGMzY2IzNzNlMGZjMzlhM2YzZDYzYzQ5OTY4MzQ4MDQzOTAxMWY5ZThmZDFlNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+