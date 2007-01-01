Калужские кикбоксеры выиграли медали в Смоленске

В соседнем областном центре прошел чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по кикбоксингу. Порядка 250 спортсменов из 13 субъектов боролись за медали.

Победителем чемпионата стала Олеся Лохова (52 кг) из спортшколы «Лидер» (Таруса), «серебро» у Севастьян Курохтина (81 кг), выступающего за ЦФИС г. Балабаново, а 3 место занял Дмитрий Костин (54 кг) из спортшколы «Фаворит» (Козельск).

Серебряные медали первенства завоевал также спортсмен из Балабаново среди юниоров Даниил Евдокимов (67 кг), а также представители спортшколы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга): Виктория Кузнецова (65 кг), Максим Максимов (54 кг), Ярослав Игнатов (51 кг) и Софья Кононенко (44 кг).

Третьи места пьедестала покорились Кириллу Бартеневу (63,5 кг) из СШОР «Вымпел» и Егору Северину (33 кг) из СШ «Фаворит», рассказали 27 февраля в калужском Минспорта.