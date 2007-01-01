Калужане выиграли две «бронзы» на чемпионате ЦФО по шахматам
В Калуге завершился чемпионат Центрального Федерального округа по шахматам в дисциплинах блиц и рапид. Более 70 спортсменов из 14 субъектов сразились за места на пьедестале, сообщили 27 февраля в Минспорта.
На третье место в рапиде поднялся Давид Торосян из калужской спортивной школы № 5, набрав 7 очков из 9.
Также обладателем бронзовой медали стал Евгений Коженков. Представитель спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) выступал в блице. В этой же дисциплине в шаге от пьедестала остановился Артур Авагян (спортшкола №5 Калуги).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь