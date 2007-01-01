Калужане выиграли две «бронзы» на чемпионате ЦФО по шахматам

В Калуге завершился чемпионат Центрального Федерального округа по шахматам в дисциплинах блиц и рапид. Более 70 спортсменов из 14 субъектов сразились за места на пьедестале, сообщили 27 февраля в Минспорта.

На третье место в рапиде поднялся Давид Торосян из калужской спортивной школы № 5, набрав 7 очков из 9.

Также обладателем бронзовой медали стал Евгений Коженков. Представитель спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) выступал в блице. В этой же дисциплине в шаге от пьедестала остановился Артур Авагян (спортшкола №5 Калуги).