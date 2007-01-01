Калужские мас-рестлеры выиграли медали на турнирах ЦФО

В Люберцах завершились чемпионат и первенства Центрального Федерального округа по мас-рестлингу, где состязались 194 спортсмена из 9 субъектов, рассказали в четверг в министерстве спорта региона.

На чемпионате отметились воспитанники дома детского творчества Людиново: победа у Родиона Демидова (65 кг) и «бронза» у Ивана Каунова (90 кг).

На счету представителей спортшколы олимпийского резерва «Вымел»: 1 место на чемпионате заняли Иван Галкин (125 кг), Константин Курдюков (105 кг), Мохинур Абдузойирова (85кг) И Анастасия Галкина (85+ кг). «Серебро» завоевали Илья Бардин (70 кг), Михаил Погорельцев (105 кг), Дмитрий Чижиков (80 кг) из ДЮСШ Медынь, Екатерина Галкина (55 кг), 3 место У Виктории Тишиной (65 кг).

«Золото» первенства (14-15 лет) у Данила Горпыняка (50 кг) и Егора Галкина (70 кг). Серебряным призером (16-17 лет) стал Егор Лучинкин (60 кг). В категории 14-15 лет «бронзу» завоевали Тимофей Амелин (60 кг) и Алексей Яненко (70кг), а среди 16-17 лет Денис Кольцов (80+ кг).