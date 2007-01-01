Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские мас-рестлеры выиграли медали на турнирах ЦФО
Спорт

Калужские мас-рестлеры выиграли медали на турнирах ЦФО

Дмитрий Ивьев
26.02, 09:40
0 93
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Люберцах завершились чемпионат и первенства Центрального Федерального округа по мас-рестлингу, где состязались 194 спортсмена из 9 субъектов, рассказали в четверг в министерстве спорта региона.

На чемпионате отметились воспитанники дома детского творчества Людиново: победа у Родиона Демидова (65 кг) и «бронза» у Ивана Каунова (90 кг).

На счету представителей спортшколы олимпийского резерва «Вымел»: 1 место на чемпионате заняли Иван Галкин (125 кг), Константин Курдюков (105 кг), Мохинур Абдузойирова (85кг) И Анастасия Галкина (85+ кг). «Серебро» завоевали Илья Бардин (70 кг), Михаил Погорельцев (105 кг), Дмитрий Чижиков (80 кг) из ДЮСШ Медынь, Екатерина Галкина (55 кг), 3 место У Виктории Тишиной (65 кг).

«Золото» первенства (14-15 лет) у Данила Горпыняка (50 кг) и Егора Галкина (70 кг). Серебряным призером (16-17 лет) стал Егор Лучинкин (60 кг). В категории 14-15 лет «бронзу» завоевали Тимофей Амелин (60 кг) и Алексей Яненко (70кг), а среди 16-17 лет Денис Кольцов (80+ кг).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZHZ1Fqc1Y3RkZSSFg5TUE2NVBXQUE9PSIsInZhbHVlIjoic3dDR1ZNK1ZMb3EvODlla2VjNlBrUmtVNFhVVjVlaTJ3Qm5lMm5IelEzODdWbUNMdEJrRk4yS21uditLS0djOWZObmJaSEdFUWgvM3ZGcDZIeG96OVk3K2JwMzcrSWRzV1UvQTVNdDZCYm5SQUl6Q2ZneEo3a0RlSVF2NjRIS3BiOTg5VnMybWJwQnhuY3Ywc1VENFIzRzYxR29FeDdNWXB0bXZZRVVrb1NQdHF4M0VnMU9nNXE5a2VjMFpPUDhUYlJuVVNTZXA0WFNoV0RIcEZERjBQeDJ1cUM1Ti9kcmRPZmRaOFFKN2R4RDl0ZDkxS0NMSlNIZkQ2WTJyazdkYmhWVGRlTmlHQjh3S1FyYTRpUUNVdmhKMWFoY2lnNDlkMTkwaVEwQUZCMm8vVlRMSWFZTmFicDdDaWZmbFFBcFY0Y2Vjc08vVGZsYVlBNXR1VFU3ZmhzWis1OVpONEt0aFJiNHdEWEZNWlYvVkpZL3pCQml0WWk5clRSSmxmaFlKaEJsL3YzLzVzakVldXJXQnFWQ241SnVhUXYwbEl1c1NqTFU1S3NyRUFtWFdlY2VvWUd6Y2g5M092dTRUMURpNCIsIm1hYyI6IjA4NzljMjc5ZTcwNmVkMDhlZWVlMWQ0YWM1MGJiYzBlNDQxYjkyZWQyOWFjN2NhYjMxYTU3Mzg5NzdkYmRmMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjExN0pYazNxOGFGM3hJbmdObDZhcnc9PSIsInZhbHVlIjoiNzQ0bzFwN1ppMW5mc0NodVVVenhZZVhNL2xJQ01Pb2F1OWUrc0lIVjJXa3c3a2xia3lITG9hNm5sNVE1Sm5DOFZuNmdKZm41VW5hQ3pVK2hhekRCUHlzZXdOTjIxa0U5Q2plUG1hbmFmZlpLSEtoaUJ3Rm15ZGVsYUt1K25IRWtsU1dDUy9EaXl1OGRSUnFPZ1JjUVJ1Y0RFNzQ0OTBzZUpqU2xCS1M3cW5wYnVLTExlbnRPTDJWUkJPc1FQdW1UNTZJaSt1eFhpaTFXSlJoVFQ4Y05ZazNVQldyWFVFZXRkZC8xNHV0dTVIZVhBWEs0R1pOR0Z5dnBzQ0RONDBVN1NGTXZkK09KcEdKLzQ0dW1NM1lGRHRRKzhHWUZKbVp2LzY4dVJGTkFqYjFvWTg5elVSaFN0N1BUWHZqYWU0cFhncDJsd1pkQUJlK0xWTTM1UldWN2pZVmlsbzhzcW5VOWpYK2p1YzZkNFFSUllDRm9PNHpkaUhZMGJzSzFxd2pCMmJ4Y1JOQmVEd2dZdUd2V3hNU2hiMTBwVmN6UWJQRGo0RHJza21vWnBnNi9wSjhTU0NBQjZjT3pSazVTdDEzaE52M2p3RlVkTXl4R1RaNUtQS0ZVQllQcTdjYXAzczh6NGFUbjFCdWIxT1M4QVZ4VWFBMDQ1TUVhS2RTQ3I4Wmk5WWlmMmZnNGpxMUdyaWRFaTk2WnptR0NZd1RxbityVE9hU2tWK0d6TVQ5andybGhyM1hoaTFLRkJjRkl2UmdaWHhJZ2NnS0VyZ05xNmM4Y04zckg4UllKQmJpc1k0N1NKQzZ5bmdJOUxGSWVuMExBdjYwdVE3SlptY3dlL3k2QyIsIm1hYyI6ImExYWY2NjYzYmFlYTU4NjY2NDU3MTJkMDg2ZTRkYWZiNWIyYjg5MTc4OWZiNDQ3MzExNThmNzJhNjk3MTE2NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+