Спорт

В Перемышле пройдёт массовый лыжный забег

Дмитрий Ивьев
26.02, 09:00
0 161
Ранее перенесенное спортивное мероприятие состоится 27 февраля в районе лесного массива по улице Гагарина, сообщили в четверг в администрации района.

Регистрация участников стартует в 15:30 на улице Гагарина, 15а, спортивный центр.

Первые старты по возрастным группам - в 16:10.

- Приходите поболеть за друзей или побороться за личный рекорд. Увидимся на лыжне! – говорится в сообщении администрации.

