В Перемышле пройдёт массовый лыжный забег
Ранее перенесенное спортивное мероприятие состоится 27 февраля в районе лесного массива по улице Гагарина, сообщили в четверг в администрации района.
Регистрация участников стартует в 15:30 на улице Гагарина, 15а, спортивный центр.
Первые старты по возрастным группам - в 16:10.
- Приходите поболеть за друзей или побороться за личный рекорд. Увидимся на лыжне! – говорится в сообщении администрации.
