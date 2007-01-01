Обнинск
Спорт

Калужане выиграли две медали на международных соревнованиях по киокусинкай

Дмитрий Ивьев
26.02, 10:12
0 315
В Москве прошли международные соревнования по киокусинкай «Открытая Россия» - «Russian Open Cup», который собрал порядка 2000 участников из 17 стран, в том числе из 35 регионов России, сообщили 26 февраля в Минспорта.

Представители РОО Калужской Федерации Киокусинкай выступали в составе сборной Калужской области.

«Серебро» завоевал Виктор Вчерашний в возрастной категории 12-13 лет (55 кг).

Бронзовая медаль на счету Глеба Власова, который выступал среди спортсменов в этой же возрастной категории (50 кг).

Тренирует их Руслан Мишутин.

Новости компаний
