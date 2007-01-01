Минспорта рассказало об успехах калужского лучника

Воспитанник калужской спортшколы «Многоборец» Владислав Кирютин отлично выступил на Кубке России по ачери-биатлону. Соревнования прошли в Белорецке и собрали 42 спортсмена из семи регионов.

Ачери-биатлон - это сочетание лыжных гонок и стрельбы из лука. На трассе нужно не только быстро бежать, но и точно попадать в мишени.

Владислав показал класс во всех дисциплинах. Он стал победителем ачери-гонки по сумме трёх этапов. Ещё три серебра добавил в копилку: в гонках на 12,5 км и 7,5 км, а также в масстарте на 10 км.

Теперь калужанин готовится к новым стартам, рассказали 25 февраля в министерстве спорта Калужской области.