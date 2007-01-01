Бронзовые медали выиграли калужские баскетболистки на всероссийских соревнованиях
В Калуге завершились всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») чемпионат «Локобаскет-Школьная лига (IV этап).
Во Дворце спорта «Центральный» на паркет вышли 14 команд, представляющие 7 субъектов.
Обладателем бронзовых медалей стала юношеская сборная команда на базе СОШ №17 (Обнинск).
