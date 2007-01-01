Обнинск
Спорт

Калужанин выиграл «серебро» на первенстве России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
25.02, 11:19
0 353
В Туле прошло первенство страны по пауэрлифтингу среди юношей до 23 лет в классическом троеборье. Порядка 400 спортсменов из 65 субъектов приняли участие в турнире, рассказали 25 февраля в Минспорта.

Серебряную медаль завоевал Сергей Оськин в весовой категории 120+ кг.

Представитель спортивной школы «Фаворит» (Козельск) в сумме набрал 815 кг и смог получить путевку на первенство Азии, которое пройдет в мае в Китае. Тренирует спортсмена Игорь Макаров.

калужская область
