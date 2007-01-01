Обнинск
-5...-4 °С
Спорт

В Калуге прошёл чемпионат ЦФО по шахматам

Дмитрий Ивьев
25.02, 07:53
На выходных соревнования принимал дворец спорта «Центральный».

70 шахматистов из 14 регионов выявляли сильнейших в рапиде и блице.

Соревнования открыл министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Победителем среди мужчин стал Даниил Манелюк из Тулы. На втором месте - Евгений Егоров из Белгорода. Евгений Коженков из Обнинска стал бронзовым призером чемпионата. Артур Авагян из Калуги остановился в шаге от пьедестала почета.

