В Калуге прошёл чемпионат ЦФО по шахматам
На выходных соревнования принимал дворец спорта «Центральный».
70 шахматистов из 14 регионов выявляли сильнейших в рапиде и блице.
Соревнования открыл министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Победителем среди мужчин стал Даниил Манелюк из Тулы. На втором месте - Евгений Егоров из Белгорода. Евгений Коженков из Обнинска стал бронзовым призером чемпионата. Артур Авагян из Калуги остановился в шаге от пьедестала почета.
