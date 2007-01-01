Жуковские спортсмены установили рекорды России по гиревому спорту

В Перми прошло первенство России по гиревому спорту. На соревнования приехали 600 участников из 40 регионов. Калужская сборная показала отличный результат: первое место в командном зачёте среди младших юношей и девушек. И это уже второй год подряд, рассказали 24 февраля в правительстве области.

Особенно порадовали воспитанники жуковской спортшколы «Маршал». Ребята не просто взяли медали — они установили новые рекорды России: в эстафетах, в толчке гири и в длинном цикле.

Всего калужане привезли с соревнований 26 медалей, из них 16 — золотые.