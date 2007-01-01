Калужанин стал лучшим на соревнованиях по стрельбе из лука
В Белорецке (Республика Башкортостан) завершился финал Кубка России по ачери-биатлону.
Спортсмен из Калужской области Владислав Кирютин показал блестящие результаты. Воспитанник спортшколы «Многоборец» завоевал «золото» в индивидуальной гонке и ачери-гонке по сумме двух этапов.
Кроме того, он взял «серебро» в финале, а также в ачери-спринт и ачери-масстарт.
Поздравляем Владислава с отличным выступлением!
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь