Спорт

Калужанин стал лучшим на соревнованиях по стрельбе из лука

Евгения Родионова
24.02, 17:03
В Белорецке (Республика Башкортостан) завершился финал Кубка России по ачери-биатлону.

Спортсмен из Калужской области Владислав Кирютин показал блестящие результаты. Воспитанник спортшколы «Многоборец» завоевал «золото» в индивидуальной гонке и ачери-гонке по сумме двух этапов.

Кроме того, он взял «серебро» в финале, а также в ачери-спринт и ачери-масстарт.

Поздравляем Владислава с отличным выступлением!

