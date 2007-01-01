Обнинск
-4...-3 °С
Калужские пловцы выиграли 14 медалей на Кубке России
Спорт

Калужские пловцы выиграли 14 медалей на Кубке России

Дмитрий Ивьев
24.02, 13:16
0 108
В Рузе и Обнинске прошли этапы Кубка страны по плаванию. Сотни пловцов, в том числе из других стран приняли участие в этих соревнованиях.

Представители спортшколы олимпийского резерва «Олимп» завоевали 10 медалей.

Победителем на 100 м баттерфляем стал Михаил Вековищев (53.03).

Алина Гайфутдинова дважды выиграла заплывы на спине на дистанции 50 м, трижды завоевала «серебро»: 200 м на спине, 50 м и 100 м вольным стилем, а также заняла 3 место в 50 м вольным стилем.

Победителем стал Дмитрий Савенко (200 м на спине), серебряным призером Андрей Николаев (50 м брассом) и бронзовым Елена Давыдова (50 м на спине).

Обладателем «серебра» в 100 м и «бронзы» в 50 м баттерфляем стала Полина Малахова из спортшколы олимпийского резерва «Юность». Ее сокомандница Виктория Макарова поднялась на 3 место в 400 м вольным стилем.

Также «бронза» у Екатерины Сибирко из спортшколы олимпийского резерва «Труд» (400 м комплексным плаванием), сообщили 24 февраля в Минспорта.

