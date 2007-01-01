Калужские хоккеисты дважды выиграли на выезде
В Санкт-Петербурге прошли два матча Национальной молодежной хоккейной лиги между местным «Тайфуном» и МХК «Калуга».
Первая игра завершилась в пользу нашей командой со счетом 2:1 благодаря голам Ильи Китанина и Давила Фаткуллина.
Ответная встреча завершилась разгромом хозяев. Калужский клуб забросил пять шайб, пропустив лишь единожды. Голы на свой счет записали Денис Долгоруков, Кирилл Мещерин, Давид Фаткуллин, а дублем отметился Илья Китанин.
Следующие встречи МХК «Калуга» проведет также на выезде против «Арктики» из Мурманской области, сообщили в региональном Минспорта.
