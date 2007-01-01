Калужские горнолыжники выиграли несколько медалей

В Елизово (Камчатский край) проходили чемпионат, Кубок и первенство России по горнолыжному спорту в различных дисциплинах, а в Красноярске завершились всероссийские соревнования «Сибирские бобрята». За наш регион выступали представители спортшколы олимпийского резерва «Орленок», рассказали 24 февраля в Минспорта.

Победителем 7 этапа Кубка России (слалом) и первенства страны среди юниоров и юниорок до 20 лет (супер-комбинация) стал Дмитрий Чудный. Также спортсмен завоевал «серебро» чемпионата России в супер-комбинации.

Две бронзовые медали в индивидуальном зачете на счету Александра Андриенко: 6-й этап Кубка России и 1-й этап этап Кубка России в супер-гиганте.

Также «бронзу» завоевала команда нашей области в составе Дмитрия Чудного, Александра Андриенко, Арины Казанцевой и Юлией Шариковой.

Еще на 3 место поднялся Александр Сперанский, который параллельно выступал в турнире «Сибирские бобрята» среди юношей до 14 лет (комбирейс).