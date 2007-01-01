Калужане стали призерами чемпионата России по гребному спорту
В Калуге завершился чемпионат и первенство России по гребле на тренажёрах. Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный» и собрали 120 спортсменов из разных уголков страны.
Участники боролись за звание сильнейших на специальных гребных тренажёрах — это дисциплина «индор-гребля».
По итогам турнира калужане показали отличный результат. Вадим Шмелев занял третье место в абсолютной категории. А Александр Туфанюк стал чемпионом России в лёгком весе, рассказали в Минспорта.
