В Калуге подвели итоги зимних сельских спортивных игр

В минувшие выходные Калуга принимала XIX областные зимние Сельские спортивные игры. На спортивные площадки вышли команды из 25 муниципалитетов региона, а также коллектив «Тимирязевки».

Программа получилась насыщенной: механизаторы и доярки соревновались в троеборье, другие участники — в мини-футболе, лыжных гонках, перетягивании каната и семейных эстафетах. Главы администраций тоже не остались в стороне и проверяли свои силы в специальных состязаниях.

По итогам игр определили победителей в двух группах, рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

В первой группе сильнейшими стали спортсмены из Думиничского округа — они заняли первое место. Второе место досталось Бабынинскому округу, а третье — команде Калужского филиала РГАУ МСХА имени Тимирязева.

Во второй группе лидером оказался Сухиничский округ. На второе место поднялась команда Мосальского округа, а бронзовым призёром стал Жиздринский округ.