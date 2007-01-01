В Калуге прошли Областные зимние сельские спортивные игры
На прошедших выходных соревнования принимал стадион в Анненках.
Представители сельских территорий соревновались в различных дисциплинах: троеборье механизаторов, троеборье дояров, соревнования спортивных семей, состязания глав администраций (биатлон, бег, расчистка снега), лыжные гонки, мини-футбол, рыболовный спорт, перетягивание каната и роуп-скиппинг.
Лидерами в разных группах стали Думиничский и Сухиничский районы, сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
- Областные зимние сельские спортивные игры в очередной раз доказали, что это - праздник как для участников, так и для зрителей, - прокомментировал министр.
