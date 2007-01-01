Калуге прошла международная акция обливания водой
В воскресенье, 22 февраля, прошла акция «Быть здоровым - это модно!» на площадке у Дворца спорта.
Мероприятие собрало участников, готовых проверить свою силу духа и приобщиться к здоровому образу жизни.
Участникам провели инструктаж и энергичную разминку.
Этот закаливающий ритуал символизирует стремление к крепкому здоровью и заряжает бодростью.
