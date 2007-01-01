Обнинск
-2...-1 °С
Новость дня Спорт

Калуге прошла международная акция обливания водой

Евгения Родионова
22.02, 19:11
0 93
В воскресенье, 22 февраля, прошла акция «Быть здоровым - это модно!» на площадке у Дворца спорта.

Мероприятие собрало участников, готовых проверить свою силу духа и приобщиться к здоровому образу жизни.

Участникам провели инструктаж и энергичную разминку.

Этот закаливающий ритуал символизирует стремление к крепкому здоровью и заряжает бодростью.

