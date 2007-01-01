Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге пройдет массовое обливание холодной водой
Спорт

В Калуге пройдет массовое обливание холодной водой

Дмитрий Ивьев
21.02, 13:00
0 223
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Акция запланирована на 22 февраля.

Как сообщили в министерстве спорта Калужской области, в этом году к участникам из 70 регионов России присоединяться любители закаливания из Замбии и Нигерии.

В Калуге обливаться будут у Дворца спорта на улице Ленина - на территории между ледовым и водным корпусами.

В 12:40 начнётся инструктаж, а в 14:00 – само обливание.

Участвовать могут только граждане России старше 18 лет. Хотя детей тоже пустят, но с письменным разрешением родителей.

С собой нужны купальник, сланцы и полотенце.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndFVmZ6T25xM0t4WXpSL1h3NmlCVEE9PSIsInZhbHVlIjoiUFlNa2Y2MFBDWWFPdnRmQWNtRFB1Ris0bmtsMnV0amh2TldqQkJlbUVwMjFEaU0wdFlEUjBDM1dwY2FpREpmZkNUSFJiY21HOUNML0JKQU1oWGFjUFRoM2FsL25Dc1JUSFhPanMwdElkNEc3am5oM2g3NnI3MDd5UXRENk1xNlNxU0YxUllKZEZrSW9pcFhDcURGbC9kRkV1eDdLQ0Y3a2pTa0k3R1hpcUN5RVYyVVdCbDl5RGwrNWpRNHM5YUNFUjVkMzlqQU0reUhvbmxEQVN5c0VzU28wV2pCS2F6R0RNNFdMQWVHUWdvT0dYWXFxS0VGQm9peGYwTVB3amFLZGQ4VXV5WjNxdUZNdFlKZnJlbzdFRFRjeU4yS3FRNk9CdG52aWw4MjVBbEo5SnNNbXhIRzhVZU1KMzNMZ3dpVGVBTHp1cWhEanBkQ1V6aFRZUGpSRXNtOTM2NVpyWWsvM0tnS0xUbGxjN3lzZVRUQWJaTDJwTG1WTWZtSFB5RmJrRTZVQ3lUOExEZit1dHBOKzd0VEhYS210NlhCdXJuVEJib1h5SDIweTNFMHNjQlhRYzhWWkpNd0h6WEw3aUwzZyIsIm1hYyI6IjM1OWY5YWEzMTdhMDIyNDU2NzgxNGZhZDg3MTM0YmM5ZjQ5OGQyMGUxZTQxZGQ1NGQxOTg1NmIxYWJiY2M1MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVHanJ5ajkyVi9jbllIejNFMUhIQVE9PSIsInZhbHVlIjoid2c1WlRrUW01STJLSitvc05RYmYwcGlTYTJjNDl1OHVIUkwyaCtDcXVHcEw5WlA1MXBvZ1d3Sy9mRjI0ZUdIV2tEQ3IzY0JMdE1uZUNWV0IwZ2NYVC9Fa3JodGhqSkVyNkZvakpZbG9NWFI0SmRNaWY5TWNiejJieTZ5SFZCSEJSbS9vMlZXV2E2a3FXdzJaNjIxZElBcjQ0WEtqQmo4NGVDdXhHN2JzSS80Q1lTU08wQkF6a250THhQVVRCRW03cHlqckxNbEJNMVNncUV4ZGI4R0UxRVRMaWxDZWpKRFl0ekY2MWNUbGluR1Rkd3BPT0lEU3I4ZVpNRkQwOXcxVzZLMitSYnZjUnJySEk0YlErS3dmelFXOGRhanhhK1JsOFV0K0lTcmYxaFBRS0REYzQra2xSTFcwNzBMTGpEUGhrOEJkWFlZVjdmUUUrcUlmNG9Ka29iYzNVQVFUc3lvd0hvUktqVldybmFXdnJkK3pOVkZkVGRtQ3gzbGF0RGV5S3JWZGN2Y0xqKzA1Sml0THpxbmxTWlcrbTU1RXVIc1hMRzI0dWlzSy9iQllvYmlMTVl0b3BCcmpOeXNweHhLRHZjbzJ1clA5Ny91cWN4M0dhQmpudXhyY052aVV6bFVlSmRreklKSWFTRkRxT1I2dEtTSHVTalpSaGE0N21LQndZUnVRMjZzZlJzbVVGV1ErQmFoTlFnZmQ5VExRTGNicTFmOXhvektpek1HbUZZVE1YNS9ER0JTdlJzbit3U21yMHk5NGdocFpMaXhGNStmNDlBazVlZTBLZURLSk1RdXo3dTVoUWtuTXVWbGxmbzJkRHBpSmo1b3NNSE1SLy9RRyIsIm1hYyI6IjgyNWRiZjA5NWViNTY0ZmIwNDI2NDA0ZjM3ZGM2ZTFjMWNiYTU2NDQ2MDhmMTE5ZWM4N2I4MjI0ODQ0NzAwYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+