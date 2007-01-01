В Калуге пройдет массовое обливание холодной водой

Акция запланирована на 22 февраля.

Как сообщили в министерстве спорта Калужской области, в этом году к участникам из 70 регионов России присоединяться любители закаливания из Замбии и Нигерии.

В Калуге обливаться будут у Дворца спорта на улице Ленина - на территории между ледовым и водным корпусами.

В 12:40 начнётся инструктаж, а в 14:00 – само обливание.

Участвовать могут только граждане России старше 18 лет. Хотя детей тоже пустят, но с письменным разрешением родителей.

С собой нужны купальник, сланцы и полотенце.