Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужская пловчиха взяла две медали на Кубке России
Спорт

Калужская пловчиха взяла две медали на Кубке России

Дмитрий Ивьев
20.02, 11:37
0 167
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На первом этапе Кубка России по плаванию, который прошёл в подмосковной Рузе, спортсмены из Калужской области показали отличный результат.

Главным событием для региона стал успех Алины Гайфутдиновой. Она завоевала сразу две награды: «золото» на дистанции 50 метров на спине и «бронзу» на полтиннике вольным стилем.

Днём ранее отличился и Михаил Вековищев. Он стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем, показав время 53,03 секунды, сообщили в пятницу, 20 февраля, в министерстве спорта Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5vTWUwb2FweEpGanp0cTM5R2VJd0E9PSIsInZhbHVlIjoiV0lTNkpBdkNnbzVmTW1SbU1oL0hMcVBpTlAyTE40UmVZRk8weVdMblA0WmNwbTdZNjZqc0xhdGExRUFjZ2hibG54MlFzT1d5bGJZZlplTkg1Z05ZLzFLQXp1M0Q4QUtPR1ZSRE5ybS85QU9PUHJ2OUZEZFFENXRZZEJCcjc5K1MvcjYvVnRMMXFkeXhwWi9FL3kvV3V5RGxTcUtZUjB0OE5wYUVBN2dwNGhrNHcra3cvS1MwOU9nRnB2MW90aDlEaGtNODNGenpiaFg3c1NXY2FyclFGN3AxN29vK3Z6YVlmNGdJaGJiei8vNXZjS1B1c0RRZVdxODZYSHRmaU54a2FYRGsyb2E4V3F5TG9odjNGbzI2OVYyRm9aZWJ6ZWx3Q1AyRkxLK3pMVmZkaTNYS3hoSnZiT1NvUzhWODZNZmtNVzZaR2dISHVOc1J4aG9BYStLSG9FNGt1UEFEZ3hoTXhWOUlySnVFZ3MrNTZsTlRkeVRVUmg2Ynl1QWhiU0VMbVJNOUp4K3AySU5xZkhabnd1bGZDdSthK0tzTnliR05DV1J6SzNzdzhGMDJ1QWVSeDBVV0U4WFdvNEt3Y2plWiIsIm1hYyI6ImEwZjA4MTZhMDhiZDRlY2FjNzc1N2MyYTBhZDQ2ZjhjZWNiYjM4ODkwYzMxMGRkYWVlZThhMTdmNDMxZDNmZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd4QmZtV0VtSXQrYUJKRUhGMzdodEE9PSIsInZhbHVlIjoiaGRGRkpkbld5YlZXUnFYem1XR0lFY3I3YU85Z2FkTkdiTXhLLzJXbW1NWXNkVHM1NkJRcXlwcWsvcExBNEdRZFQ4WDA5aG1YSlAySGc1RjdGS2w1QkxTMlQ1UFgzTVE4cXFKcUFiYlRrZjdweHpLQTlKajRRQ0FNT08vRU12YzdtVUx1L1lSU29zNFV1UHJyWWNmMk5XVUc5S1JQeER1dWFkaTRzaVJWbGZFRWN4OEJ6QXVnT0U2OWoralpqTS9yVE5rQmpPdnM0bW5zUFVBZHJveURCd2g2NjNYcmtSWnBzS3ExT2N5SktxMXFVVDVUUmVhUldNMUdJSDZqK0hBS1l4T2tqSjVUbDQ5YldqVEFpNlBENW5pUXVGUzZGMDVScWk4aUFjSnROYjR3YTFjV2xYcW0yQzkxc2hQWU4xODBOU3ZmY2RNSUR6ZU9qVEJzeVJpb2FNY3FwYUdIZXhWTis4NDB5cDRvQ1czcHl4eEVCajhubEFHSnNMQ2w4aXZVcVZ4U2Zjc2Fpd3ZjYXdsMlZXc20wLzdERVkvYW85RFBscE43dDB0VlZWS05uNjRpaSs1QTNmbFFNK1BveWlvTSsvR1lZOE9mNy83enZYRHRUQ2lWNTk0NzBMUFR3dXNSd09lSnVNR0RQSW1ZUmYrUFJtZ2gxUlpWYnVGVWNWU1oxVFN6OEFpSTNGYkJPZnlDT2xieGJrWUVrQ3NiSEdyWUNxaVp2S2xhc2s1TkppTTZFam93cVNXODR0TkhDZG5UZjh0R1VMZm9oOXArTHhCWnFhYXgvQVR3V1VTVGxnbFg3UzUyZnltMEVDZkV3Z0VZcTZubVlhVVM2bFc3eXR0RyIsIm1hYyI6ImZjM2ZlODQ2YWU3YTU0ODgyMDJiNjJkOGFlODVhYjY1M2E0NDhjODc5MGRlMjVhMWNhYjQ3YTY5NDU0YTNjM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+