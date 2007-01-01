Калужская пловчиха взяла две медали на Кубке России

На первом этапе Кубка России по плаванию, который прошёл в подмосковной Рузе, спортсмены из Калужской области показали отличный результат.

Главным событием для региона стал успех Алины Гайфутдиновой. Она завоевала сразу две награды: «золото» на дистанции 50 метров на спине и «бронзу» на полтиннике вольным стилем.

Днём ранее отличился и Михаил Вековищев. Он стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем, показав время 53,03 секунды, сообщили в пятницу, 20 февраля, в министерстве спорта Калужской области.