В Калуге пройдут чемпионат и первенство России по гребле на тренажёрах

В эти выходные, 21 и 22 февраля, Калужская область примет крупные соревнования по гребному спорту. На базе Дворца спорта «Центральный» соберутся лучшие гребцы страны в дисциплине «индор-гребля» — это гребля на специальных тренажёрах.

За медали поборются юниоры и юниорки до 23 лет. В субботу пройдут полуфинальные заезды: старт в 10:00, а в 11:45 состоится торжественное открытие турнира.

Финалы и награждение запланированы на воскресенье. Соревнования также начнутся в 10:00, а награды победителям вручат сразу после завершения заездов.