Обнинск
Калужанка выиграла «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу
Спорт

Калужанка выиграла «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:28
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны по джиу-джитсу. Более 700 участников из 40 субъектов боролись за медали в различных классах, сообщили 20 февраля в Минспорта.

Серебряную медаль завоевала Диана Аль Мухаммед в дисциплине файтинг.

Спортсменка, являющаяся также президентом Федерации джиу-джитсу Калужской области, выиграла четыре из пяти поединков.

