В Калуге пройдут Зимние сельские спортивные игры

В ближайшую субботу, 21 февраля, в Калуге состоятся XIX Областные зимние сельские спортивные игры. Соревнования развернутся на нескольких площадках: в спортзале и на стадионе «Анненки», в спортивных школах «Орленок», по конному спорту и «Многоборец».

Торжественное открытие запланировано на 10:00 на стадионе «Арена-Анненки». Ожидается, что в играх примут участие около 900 спортсменов из сельских территорий области. Завершится праздник награждением в спортзале «Анненки», рассказали в Минспорта.

Программа соревнований получилась насыщенной и разнообразной. Механизаторы посоревнуются в троеборье: им предстоит продемонстрировать навыки вождения трактора, пройти лыжную дистанцию и выполнить упражнения по силовой гимнастике. Дояров ждёт своё троеборье: сборка и разборка доильного аппарата, лыжи и силовые нормативы. Главы администраций проверят силы в биатлоне, беге и расчистке снега.

Также в программе заявлены лыжные гонки, мини-футбол, перетягивание каната и прыжки со скакалкой — роуп-скиппинг. Любители рыбалки поборются за медали в рыболовном спорте. Отдельный блок соревнований предназначен для спортивных семей — они покажут своё мастерство в специальных эстафетах.