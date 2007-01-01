Калужский армрестлер завоевал бронзу чемпионата России
В Орле прошёл чемпионат России по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На турнир приехали 140 участников из 37 регионов страны.
Бронзовую медаль соревнований завоевал Юрий Ким, который представляет калужскую спортивно-адаптивную школу «Эверест».
Спортсмен успешно прошёл все поединки и поднялся на пьедестал почёта, сообщили 18 февраля в Минспорта Калужской области.
