Спорт

Региональный Минспорта объяснил причины быстрой продажи билетов на хоккей

Евгения Родионова
18.02, 11:44
1 643
В среду, 18 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с проблемой отсутствия билетов на хоккейные матчи.

По его словам, сейчас сложно купить билет на хоккей.

— Столкнулся с проблемой невозможности приобрести билеты на хоккейные матчи нашей команды во Дворце спорта. Билеты распродаются в первые часы старта продаж, в одни руки по пять билетов, а потом продаются на платформах по цене в пять раз больше от изначальной стоимости. Есть ли возможность повлиять на руководство и ввести продажу билетов по паспорту или по одному билету в одни руки? - написал мужчина.

В Министерстве спорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Сейчас в Калуге наблюдается значительный интерес к хоккею у жителей города, в связи с чем билеты на матчи раскупаются быстро, сейчас их в продаже нет. Информация о старте продажи билетов на матчи молодёжного хоккейного клуба «Калуга» размещается заранее на официальных страницах Дворца спорта «Центральный» и в социальных сетях. К сожалению, отследить билеты после покупки уже невозможно. Продажа билетов на матчи молодёжного хоккейного клуба «Калуга» по паспортам или введение карты болельщика не планируется.

