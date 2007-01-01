Обнинск
-17...-16 °С
Калужанка осталась недовольна организацией гонки «Лыжня России»
Спорт

Калужанка осталась недовольна организацией гонки «Лыжня России»

Евгения Родионова
18.02, 09:54
Об этом в субботу, 14 февраля, она написала в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм». По её словам, мероприятие прошло отвратительно.

— Просто никакого желания принимать участие снова нет: парковок нет, волонтеров нет, пока нашли, куда идти зарегистрированным за номерками и шапками - шапок нет. Зато шашлык есть, как обычно, вытягивает коммерция. Люди бросали машины просто посреди дороги! Мероприятие на 4000 человек. Если известно количество зарегистрированных, то каким образом могло не хватить шапок? И как при известном количестве посетителей не решить вопрос с парковкой? Это просто издевательство над людьми, - написала горожанка.

Министерство спорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Парковки для автотранспорта были предусмотрены в районе спортивного комплекса Анненки, а также на прилегающих территориях. Регистрация на мероприятие проходила с 9:30 до 12:00. Участники проходили регистрацию не только на государственных услугах, а в том числе и на месте старта. На мероприятии были задействованы 50 волонтеров и 50 сотрудников спортивных учреждений. Волонтеры и сотрудники располагались на пути следования автомобильного транспорта, им можно было задать вопросы, в том числе о месте регистрации. О процедуре регистрации и мероприятии информация была размещена в постах в группе нашего министерства. Кроме того при регистрации на массовые забеги через госуслуги вся информация была размещена на портале, включая регламент мероприятия.

