Калужанин предложил сделать несколько стартов для любителей на «Лыжне России»

В понедельник, 16 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о причине отсутствия разделения старта для всех лыжников-любителей.

— Не знаю по какой причине, но в этом году сделали один заезд для всех лыжников-любителей. Дети и взрослые одной большой толпой произвели старт. Падений детей было масса. Надеюсь, что никто не пострадал. Надо разделять старты, - посоветовал мужчина.

В Министерстве спорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— При следующем проведении мероприятия мы учтем этот момент.

