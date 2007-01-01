Калужские пауэрлифтеры выиграли на первенстве России

Москва принимала первенство страны по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок до 23 лет и юношей и девушек до 18 лет в дисциплине троеборье, сообщили 17 февраля в Минспорта.

«Золото» завоевала Юстина Бабаева в весовой категории до 47 кг. Воспитанница спортшколы «Спартак» (Обнинск) показала результаты, которые превышают актуальные мировые рекорды в этой категории. В общей сумме Юстина набрала 412.5 кг.: 160 кг. в приседании, 97.5 кг. в жиме лежа и 155 кг. в становой тяге.

Еще одну победу одержала Алина Носова из мосальской спортивной школы среди спортсменок до 84 кг., показав 374 кг. (155 кг. в приседе, 80 кг. в жиме лёжа и 140 кг. в становой тяге).

Тренируют их Игорь Маричев и Андрей Челенков.