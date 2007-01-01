Обнинск
Спорт

Калужские футболистки стали третьими на этапе первенства России

Дмитрий Ивьев
17.02, 14:32
0 345
В поселке Отрадном Воронежской области завершился межрегиональный этап первенства России по футзалу среди девушек до 18 лет.

Калужская футбольная команда «Калужаночка» завоевала бронзовые медали.

- Наши спортсменки уступили брянскому «Спартаку», который стал победителем турнира, и «СШ №5» из Смоленска, - рассказали 17 февраля в Минспорта.

Лучшим защитником турнира стала калужанка Екатерина Дымова.

