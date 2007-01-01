Калужские футболистки стали третьими на этапе первенства России
В поселке Отрадном Воронежской области завершился межрегиональный этап первенства России по футзалу среди девушек до 18 лет.
Калужская футбольная команда «Калужаночка» завоевала бронзовые медали.
- Наши спортсменки уступили брянскому «Спартаку», который стал победителем турнира, и «СШ №5» из Смоленска, - рассказали 17 февраля в Минспорта.
Лучшим защитником турнира стала калужанка Екатерина Дымова.
