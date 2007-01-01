Калужанка выиграла «бронзу» на первенстве России по фехтованию
В Уфе проходили соревнования среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили во вторник, 17 февраля, в Минспорта Калужской области.
За медали боролись 400 спортсменов из 17 регионов.
Третье место в шпаге заняла калужанка Елизавета Лозовская из спортивной школы «Фехтование». Её тренирует Екатерина Гуськова.
