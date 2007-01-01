Обнинск
Спорт

В Калуге ветераны боевых действий сразились в турнире по нардам

Дмитрий Ивьев
16.02, 11:00
Во Дворце спорта «Центральный» прошёл необычный турнир — около 30 ветеранов боевых действий собрались за игровыми досками, чтобы побороться за звание сильнейшего в нардах.

Мероприятие, получившее название «Нарды Героев», стало для участников не только спортивным состязанием, но и возможностью пообщаться, вспомнить боевое братство и отдохнуть душой, рассказали в Минспорта.

За несколько туров определились победители в мужской и женской категориях. Но, как отметили сами участники, главное здесь — не медали, а атмосфера: живое общение, поддержка друг друга и возможность провести время с пользой для ума и настроения.

Организаторы планируют сделать такие встречи регулярными.

Новости компаний
