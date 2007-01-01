Калужане привезли четыре медали с чемпионата ЦФО по универсальному бою

Спортсмены из Калужской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по универсальному бою. Соревнования прошли в липецком посёлке Кобцевы и собрали около 500 участников из 17 регионов страны, сообщили в Минспорта.

В активе калужан — четыре медали.

Дмитрий Петрухин из спортивной школы «Луч» стал чемпионом в дисциплине «лайт» в весовой категории до 80 кг.

Ещё два призёра — воспитанники калужской школы борьбы. Иван Филимонов завоевал золото в «лайте» среди тяжеловесов (95+ кг) и бронзу в классической дисциплине. Его товарищ по команде Егор Константинов взял серебро в «лайте» до 95 кг, уступив лишь в финале.